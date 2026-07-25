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Капризов о ЧМ-2026: «Все следили за Месси, получится ли у него снова стать чемпионом. В свои года он ярко играл. Финал получился скучноватым»

Хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов отметил, что финальный матч чемпионата мира по футболу получился скучным.

Источник: Спортс‘’

В финале сборная Испании обыграла команду Аргентины (1:0).

— Какое для вас самое яркое впечатление от чемпионата мира по футболу, который показывал «Матч ТВ»?

— Ой, наверное, все следили за Месси, получится ли у него снова стать чемпионом мира. В свои года он так ярко играл, забил восемь голов.

А так — я смотрел финал, не спал до половины шестого утра. Но лучше бы спать лег! Потому что скучноватым получился финал, — сказал Капризов.

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