Капризов о ЧМ-2026: «Все следили за Месси, получится ли у него снова стать чемпионом. В свои года он ярко играл. Финал получился скучноватым»

В финале сборная Испании обыграла команду Аргентины (1:0).
— Какое для вас самое яркое впечатление от чемпионата мира по футболу, который показывал «Матч ТВ»?
— Ой, наверное, все следили за Месси, получится ли у него снова стать чемпионом мира. В свои года он так ярко играл, забил восемь голов.
А так — я смотрел финал, не спал до половины шестого утра. Но лучше бы спать лег! Потому что скучноватым получился финал, — сказал Капризов.
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