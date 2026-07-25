«Ювентус» изучает возможность трансфера Шевалье. Вратарь хочет бороться с Сафоновым за место в старте «ПСЖ»

Голкипер провел первый сезон в составе парижан. Он перешел из «Лилля» за 50 млн евро летом прошлого года.
Несмотря на доверие главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике, Шевалье по ходу сезона потерял место в стартовом составе, уступив его Матвею Сафонову. Российский вратарь надежно проявил себя на решающих стадиях Лиги чемпионов.
Однако Шевалье по итогам сезона принял решение остаться в парижском клубе и намерен бороться за роль первого номера.
«Перед чемпионатом мира он сказал нам, что хочет остаться. Мы были очень рады это услышать. Посмотрим, будет ли так же и дальше. В трансферное окно возможно все. Все пошло против его мечты. Ему пришлось это принять, но завершил сезон он с очень хорошим настроем», — рассказал источник в клубе в интервью L"Equipe.