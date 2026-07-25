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Пети о Кейне и «Золотом мяче»: «Харри утратил шансы, в больших матчах он исчезал — в ЛЧ и в сборной. Если судить только по Бундеслиге — тогда вопросов нет»

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети оценил шансы Харри Кейна выиграть «Золотой мяч» в этом году.

Источник: Спортс‘’

«Харри Кейн утратил шансы на “Золотой мяч”. Если судить только по чемпионату Германии — тогда, конечно, никаких вопросов нет. Но в Лиге чемпионов и в матчах за сборную, когда действительно нужно было побеждать в решающих играх, мне кажется, он исчезал.

Я не хочу обвинять его, потому что он сделал все, что мог, и забил много голов, но в больших матчах, как и в Лиге чемпионов, он не оказал решающего влияния на игру. Поэтому, думаю, есть несколько игроков, которые находятся впереди него.

Ямаль? Он провел отличный чемпионат мира. Знаете, правила вручения «Золотого мяча» сильно изменились — так же, как и правила самой игры. Родри вновь был лучшим игроком на этом турнире. Месси тоже провел великолепный чемпионат мира, но он играет за «Интер Майами».

Я знаю, что чемпионат мира стоит выше любого клубного трофея. Но при этом нужно еще и завоевывать титулы. Достанется ли «Золотой мяч» испанскому футболисту? Понятия не имею. Борьба будет очень серьезной. И в конце концов я надеюсь, что решение не будет продиктовано коммерческими соображениями", — сказал Пети в интервью Mr Gamble.