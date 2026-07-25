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Тренер «Родины» Диас про 0:3 от «Спартака»: «Я просил игроков не бояться, они справлялись. Но у соперника выходили свежие исполнители такого же уровня — у нас таких возможнос

Тренер «Родины» Хуан Диас высказался о поражении от «Спартака» (0:3) в матче 1-го тура РПЛ.

Источник: Спортс‘’

— Всем добрый вечер. Мы сюда приехали и хотели быть собой, играть как раньше, но против нас играл «Спартак», это большая команда. В первом тайме мы неплохо оборонялись, имели моменты, могли забить. Был эпизод с пенальти — с нашей скамейки показалось, что это пенальти.

Во втором тайме я просил игроков играть от себя, не бояться, и футболисты справлялись. Начали вторую половину неплохо, были с мячом, до 80‑й минуты была неплохая игра. После второго гола стало тяжело, хотели забить. Но так со «Спартаком» играть нельзя, в итоге получили третий мяч.

— Вы не успели отреагировать на замены «Спартака»?

— «Спартак» поменял трех игроков, вышли свежие исполнители такого же уровня. У нас таких возможностей нет. Надо делать выводы и двигаться дальше, — сказал Диас.

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