Тренер «Родины» Диас про 0:3 от «Спартака»: «Я просил игроков не бояться, они справлялись. Но у соперника выходили свежие исполнители такого же уровня — у нас таких возможнос

— Всем добрый вечер. Мы сюда приехали и хотели быть собой, играть как раньше, но против нас играл «Спартак», это большая команда. В первом тайме мы неплохо оборонялись, имели моменты, могли забить. Был эпизод с пенальти — с нашей скамейки показалось, что это пенальти.