Карседо о 3:0 с «Родиной»: «Рады первой победе “Спартака” в сезоне. После первого гола мы не смогли забить второй, заменами помогли команде. Нужно отдать должное сопернику»

— Что случилось с командой в начале второго тайма, когда вы отреагировали и сделали три замены?
— Были хорошие отрезки, но после первого гола мы не смогли забить второй мяч. Нужно отдать должное «Родине», это хорошая команда. Мы пообщались с их тренером, они конкурентоспособны в РПЛ. Что касается замен, мы хотели помочь команде в нужный момент и смогли эту помощь оказать. Сегодня мы этому рады.
— Замена Жедсона связана с травмой?
— Он сам попросил замену. Ничего серьезного нет, он не мог полноценно бегать. Тем более Денисов готов. К следующему матчу Жедсон будет готов.
— Спасибо вам за игру с «Зенитом» в Суперкубке.
— Мы хотели завоевать трофей. Но, к сожалению, не смогли. Рады, что добились первой в сезоне победы сегодня, — сказал Карседо.