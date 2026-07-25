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Карседо о 3:0 с «Родиной»: «Рады первой победе “Спартака” в сезоне. После первого гола мы не смогли забить второй, заменами помогли команде. Нужно отдать должное сопернику»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о победе команды над «Родиной» в 1-м туре РПЛ (3:0).

— Что случилось с командой в начале второго тайма, когда вы отреагировали и сделали три замены?

— Были хорошие отрезки, но после первого гола мы не смогли забить второй мяч. Нужно отдать должное «Родине», это хорошая команда. Мы пообщались с их тренером, они конкурентоспособны в РПЛ. Что касается замен, мы хотели помочь команде в нужный момент и смогли эту помощь оказать. Сегодня мы этому рады.

— Замена Жедсона связана с травмой?

— Он сам попросил замену. Ничего серьезного нет, он не мог полноценно бегать. Тем более Денисов готов. К следующему матчу Жедсон будет готов.

— Спасибо вам за игру с «Зенитом» в Суперкубке.

— Мы хотели завоевать трофей. Но, к сожалению, не смогли. Рады, что добились первой в сезоне победы сегодня, — сказал Карседо.