Карседо о 3:0 с «Родиной»: «Рады первой победе “Спартака” в сезоне. После первого гола мы не смогли забить второй, заменами помогли команде. Нужно отдать должное сопернику»

— Были хорошие отрезки, но после первого гола мы не смогли забить второй мяч. Нужно отдать должное «Родине», это хорошая команда. Мы пообщались с их тренером, они конкурентоспособны в РПЛ. Что касается замен, мы хотели помочь команде в нужный момент и смогли эту помощь оказать. Сегодня мы этому рады.