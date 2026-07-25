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У Зобнина 10 очков с «Родиной». Полузащитник «Спартака» отдал ассист и сделал 10 возвратов владения

«Спартак» дома разгромил «Родину» в 1-м туре Альфа-Банк РПЛ (3:0).

Роман Зобнин отыграл весь матч, отдал ассист на Данила Пруцева, получил бонус за сухой матч и совершил 10 возвратов владения на 3 бонусных очка. Всего полузащитник набрал 10 фэнтези-очков, он есть в составах у 4,5% игроков. Среди футболистов «Спартака» он 13-й по популярности.

Эсекиэль Барко (33,49%) сделал голевую передачу на Маркиньоса (10,2%) — за матч у обоих по 9 очков.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом».

Догоняйте! Фэнтези чемпионата России уже стартовал, но мы вас все равно ждем: создавайте свою банду.