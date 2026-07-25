У Зобнина 10 очков с «Родиной». Полузащитник «Спартака» отдал ассист и сделал 10 возвратов владения

Роман Зобнин отыграл весь матч, отдал ассист на Данила Пруцева, получил бонус за сухой матч и совершил 10 возвратов владения на 3 бонусных очка. Всего полузащитник набрал 10 фэнтези-очков, он есть в составах у 4,5% игроков. Среди футболистов «Спартака» он 13-й по популярности.