Маркиньос о 3:0 с «Родиной»: «Спартак» был зол после Суперкубка. Мы настроены на то, чтобы отлично играть весь сезон и победить"

«Ситуация в Суперкубке разозлила “Спартак”? Конечно, мы пропустили на последней минуте, было очень обидно. Мы были довольно злы на эту ситуацию, но нам это придало сил и энергии. Сегодня были настроены на победу и на то, чтобы отлично играть весь сезон и победить.