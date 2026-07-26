Маркиньос о 3:0 с «Родиной»: «Спартак» был зол после Суперкубка. Мы настроены на то, чтобы отлично играть весь сезон и победить"

Перед этим красно-белые уступили «Зениту» в матче за Olimpbet Суперкубок России (1:1: 2:4 по пенальти).
«Ситуация в Суперкубке разозлила “Спартак”? Конечно, мы пропустили на последней минуте, было очень обидно. Мы были довольно злы на эту ситуацию, но нам это придало сил и энергии. Сегодня были настроены на победу и на то, чтобы отлично играть весь сезон и победить.
Чувствую себя прекрасно, физически готов. Всегда есть к чему стремиться. Надеюсь, получится забить еще больше голов.
Что касается чемпионства, мы нацелены на результат, планируем работать на максимум, чтобы его добиться", — сказал Маркиньос.
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