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«Интеру» интересны Стоунз и Ромеро. В клубе намерены усилить центр обороны летом

«Интер» проявляет интерес к защитнику и капитану «Тоттенхэма» Кристиану Ромеро.

Источник: Спортс‘’

Этим летом миланский клуб намерен усилить центр обороны, и Ромеро входит в число главных кандидатов на эту позицию.

Также в шорт-листе «Интера» находится Джон Стоунз, который после ухода из «Манчестер Сити» стал свободным агентом и уже привлек интерес «Арсенала» и «Челси».

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио подтвердил информацию об интересе миланского клуба к защитнику «Тоттенхэма» Кристиану Ромеро.

«Мы действительно заинтересованы в нем, это правда. Мы уже общались как с агентом футболиста, так и с представителями “Тоттенхэма”. Посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова Аузилио инсайдер Фабрицио Романо.