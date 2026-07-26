«Интеру» интересны Стоунз и Ромеро. В клубе намерены усилить центр обороны летом

Этим летом миланский клуб намерен усилить центр обороны, и Ромеро входит в число главных кандидатов на эту позицию.
Также в шорт-листе «Интера» находится Джон Стоунз, который после ухода из «Манчестер Сити» стал свободным агентом и уже привлек интерес «Арсенала» и «Челси».
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио подтвердил информацию об интересе миланского клуба к защитнику «Тоттенхэма» Кристиану Ромеро.
«Мы действительно заинтересованы в нем, это правда. Мы уже общались как с агентом футболиста, так и с представителями “Тоттенхэма”. Посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова Аузилио инсайдер Фабрицио Романо.