Паненка про свой пенальти в финале Евро-1976 с ФРГ: «Если бы я не забил таким ударом, меня бы отправили на рудники. Я выставил бы на посмешище страну и Коммунистическую партию»

"Чемпионат Европы 1976 года проходил в Югославии. В финальную стадию вышли четыре команды — сборные ФРГ и Нидерландов от Западной Европы, а также Югославия и мы — от Восточной Европы. 1970-е годы были временем политической напряженности, и тогда на футбольном поле фактически встретились два политических блока. В полуфинале мы обыграли Нидерланды, а ФРГ победила Югославию.
В финале в Белграде мы считались аутсайдерами, потому что немцы были действующими чемпионами мира и Европы. На бумаге они были сильнее. Но при этом мы вовсе не чувствовали себя слабыми — нам было нечего терять.
Перед матчем произошло кое-что любопытное, что напрямую повлияло на результат. Думаю, инициатива исходила от некоторых немецких игроков, которые хотели как можно скорее отправиться в отпуск. Перед началом игры нас спросили, согласимся ли мы в случае ничьей сразу пробивать серию пенальти вместо проведения переигровки. Разумеется, мы согласились, потому что никто не горел желанием играть с Германией дважды. И в итоге это оказалось правильным решением.
Матч завершился со счетом 2:2. После нескольких точно исполненных пенальти Ули Хенесс пробил выше ворот. Затем настала моя очередь бить решающий пенальти, который мог принести нам первый крупный международный трофей. Удивительно, но я был совершенно спокоен. За несколько месяцев до этого я уже решил, что если мне придется бить пенальти, то я сделаю это по-своему — подсечкой. Я много раз исполнял такие пенальти в чемпионате и ни разу не промахнулся. Но записи наших матчей не попадали в Западную Европу, поэтому никто не знал, как именно я обычно бил.
Я был уверен в себе, потому что бесконечно отрабатывал пенальти в «Богемиансе». После тренировок мы с вратарем заключали пари — на шоколадку или кружку пива — и устраивали серии одиннадцатиметровых. Он был очень сильным голкипером и поначалу отбивал многие мои удары, пока я не начал перебрасывать мяч легким ударом по центру. После этого соперничество фактически закончилось — я постоянно выигрывал и даже немного прибавил в весе!
Конечно, если бы я промахнулся таким образом в финале чемпионата Европы, я выставил бы на посмешище и свою страну, и Коммунистическую партию. Наверное, меня заставили бы следующие 50 лет работать на заводе или даже на рудниках. Но я знал, что именно так нужно было поступить в тот момент.
Помню, как на базе обсуждал это со своим соседом по комнате Коломаном Гегом. Я сказал ему, что если получу шанс, обязательно пробью именно так. Он едва не сошел с ума и заявил, что если я действительно это сделаю, то больше не пустит меня обратно в нашу комнату. Эта история быстро разошлась. Даже наш вратарь Иво Виктор был против моей идеи, но остальные партнеры по команде и главный тренер Вацлав Ежек сказали, чтобы я поступил так, как считаю правильным.
И я подошел к мячу и сделал это. Зепп Майер прыгнул влево, а мяч медленно и словно насмешливо опустился точно по центру ворот — именно так, как я и ожидал.
Последствий было несколько. Во-первых, мы выиграли чемпионат Европы — и этот титул до сих пор остается единственным крупным достижением нашей национальной сборной. Во-вторых, Коломан сдержал свое обещание и действительно не пустил меня обратно в нашу комнату ночевать!
К счастью, двое моих друзей из родного города, которые эмигрировали в Канаду и успели разбогатеть, купили билеты на финал, а также сняли номер в прекрасном отеле в центре города. В итоге я переночевал у них. На следующее утро впервые и единственный раз в жизни завтракал шампанским и икрой!
Накануне вечером во время церемонии награждения я оказался единственным игроком, который все еще был в футболке нашей сборной. Все мои партнеры уже обменялись майками с немцами. Мне это даже не пришло в голову — я был настолько переполнен радостью от победы и от того, каким образом она была добыта.
Совершенно случайно я стал героем у себя на родине не только с футбольной, но и с политической точки зрения — как пример преданности своей стране и ее цветам. Позже даже появилась аудиозапись, на которой президент нашей страны спрашивает, кто вообще выиграл трофей, ведь на пьедестале почти все были в футболках сборной ФРГ!" — сказал Паненка.