Паненка про свой пенальти в финале Евро-1976 с ФРГ: «Если бы я не забил таким ударом, меня бы отправили на рудники. Я выставил бы на посмешище страну и Коммунистическую партию»

Матч завершился со счетом 2:2. После нескольких точно исполненных пенальти Ули Хенесс пробил выше ворот. Затем настала моя очередь бить решающий пенальти, который мог принести нам первый крупный международный трофей. Удивительно, но я был совершенно спокоен. За несколько месяцев до этого я уже решил, что если мне придется бить пенальти, то я сделаю это по-своему — подсечкой. Я много раз исполнял такие пенальти в чемпионате и ни разу не промахнулся. Но записи наших матчей не попадали в Западную Европу, поэтому никто не знал, как именно я обычно бил.