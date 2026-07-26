Чернов о судействе в Суперкубке: «Был в шоке от некоторых решений арбитра. Что поделать? Все замяли. “Спартак” — один из кандидатов на чемпионство»

«Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти (1:1, 4:2 по пенальти) и выиграл трофей. Встречу судила бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.
— Сезон начался с резонансного спорного решения судьи в матче за Суперкубок. Нет опасения, что и в сезоне будет немало таких спорных решений?
— В матче на Суперкубок моя команда не играла. Я смотрел этот матч просто как болельщик. Я тоже был в шоке от некоторых решений арбитра. Что поделать? Все замяли.
— На что «Спартак» способен в этом сезоне? Сможет побороться за золото?
— Думаю, это один из кандидатов на чемпионство. По игре именно команда Карседо и «Зенит» выглядят сейчас наиболее внушительно.
— Многие эксперты хвалят работу Карседо. Команда с ним прибавляет. Какое у вас мнение о его работе?
— Футбол «Спартака» мне нравится. Я рад за ребят, что у них все наладилось. Приятно смотреть, что у них все получается, — сказал Чернов.