«Наполи» может подписать Влаховича, если Лукаку покинет клуб

Неаполитанцы находятся в поиске еще одного нападающего, который мог бы составить конкуренцию и усилить линию атаки вместе с Расмусом Хейлундом.
При этом будущее бельгийского форварда Ромелу Лукаку пока не определено. После ухода Антонио Конте с поста главного тренера «Наполи» вероятность того, что Лукаку останется в клубе, снизилась.
Кроме того, «Наполи» практически не рассчитывает на Лоренцо Лукку, поэтому клуб ищет центрального нападающего для завершения комплектации атакующей линии.
Влахович ранее работал с новым главным тренером «Наполи» Массимилиано Аллегри и сейчас находится в статусе свободного агента.