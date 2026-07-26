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«Наполи» может подписать Влаховича, если Лукаку покинет клуб

«Наполи» начал работу по возможному трансферу экс-форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.

Источник: Спортс‘’

Неаполитанцы находятся в поиске еще одного нападающего, который мог бы составить конкуренцию и усилить линию атаки вместе с Расмусом Хейлундом.

При этом будущее бельгийского форварда Ромелу Лукаку пока не определено. После ухода Антонио Конте с поста главного тренера «Наполи» вероятность того, что Лукаку останется в клубе, снизилась.

Кроме того, «Наполи» практически не рассчитывает на Лоренцо Лукку, поэтому клуб ищет центрального нападающего для завершения комплектации атакующей линии.

Влахович ранее работал с новым главным тренером «Наполи» Массимилиано Аллегри и сейчас находится в статусе свободного агента.