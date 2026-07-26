Александр Горшков о 3 голах Соболева в 2 матчах: «Все-таки начал приносить пользу “Зениту”. Берет не столько мастерством, сколько характером, самоотдачей»

Форвард «Зенита» забил три гола в двух матчах.
— Соболев снова забил и даже оформил дубль — он еще не показал весь свой потенциал в «Зените»?
— Долгое время ему пришлось адаптироваться, подстраиваться больше за счет желания и труда. Он все-таки начал приносить пользу «Зениту», и я бы отметил больше его стремление, желание — он больше этим берет на данный момент. Не столько мастерством, сколько характером, желанием огромным и самоотдачей.
Наверное, все-таки у него есть чутье форварда, это ему дает уверенность, он ее набрал. Если будет продолжать в том же духе, то только на пользу «Зениту» это пойдет, — сказал бывший футболист «Зенита».