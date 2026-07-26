Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
12:00
Енисей
:
Велес
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.42
П2
4.76
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
:
Урал
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.77
П2
1.69
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Текстильщик
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Факел
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Зенит
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Александр Горшков о 3 голах Соболева в 2 матчах: «Все-таки начал приносить пользу “Зениту”. Берет не столько мастерством, сколько характером, самоотдачей»

Александр Горшков оценил результативность Александра Соболева на старте нового сезона.

Источник: Спортс‘’

Форвард «Зенита» забил три гола в двух матчах.

— Соболев снова забил и даже оформил дубль — он еще не показал весь свой потенциал в «Зените»?

— Долгое время ему пришлось адаптироваться, подстраиваться больше за счет желания и труда. Он все-таки начал приносить пользу «Зениту», и я бы отметил больше его стремление, желание — он больше этим берет на данный момент. Не столько мастерством, сколько характером, желанием огромным и самоотдачей.

Наверное, все-таки у него есть чутье форварда, это ему дает уверенность, он ее набрал. Если будет продолжать в том же духе, то только на пользу «Зениту» это пойдет, — сказал бывший футболист «Зенита».