Николаев против отмены жребия в Суперкубке: «На трибуне “Спартака” уже ничего не было. Все сошло»

Красно-белым отказали в переигровке матча.
«Претензии “Спартака” понятны. Дважды тебя поставили в неравные условия. Во-первых, Соболев ничего не получил за провокацию трибуны. Во-вторых, жеребьевки не было.
Вина судьи минимальная — не он принимал решение. Но если бы он поступил иначе, мог бы вообще закончить судить, так как проигнорировал требования. Но дело-то в том, что на трибуне «Спартака» к моменту жеребьевки уже ничего не было. Все сошло", — сказал Николаев.
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