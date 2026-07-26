Николаев против отмены жребия в Суперкубке: «На трибуне “Спартака” уже ничего не было. Все сошло»

Вина судьи минимальная — не он принимал решение. Но если бы он поступил иначе, мог бы вообще закончить судить, так как проигнорировал требования. Но дело-то в том, что на трибуне «Спартака» к моменту жеребьевки уже ничего не было. Все сошло", — сказал Николаев.