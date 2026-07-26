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Суарес забил в 3-м матче подряд — «Монреалю» (6 голов на отрезке). У 39-летнего форварда «Интер Майами» 9+1 в 13 играх сезона МЛС

Форвард «Интер Майами» Луис Суарес реализовал пенальти в матче с «Монреалем» (1:0).

39-летний уругваец продлил голевую серию в МЛС до 3 игр (6 мячей на отрезке).

Всего в 13 играх сезона на счету Суареса 9 голов и 1 ассист в лиге.

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