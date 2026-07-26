Суарес забил в 3-м матче подряд — «Монреалю» (6 голов на отрезке). У 39-летнего форварда «Интер Майами» 9+1 в 13 играх сезона МЛС

39-летний уругваец продлил голевую серию в МЛС до 3 игр (6 мячей на отрезке).
Всего в 13 играх сезона на счету Суареса 9 голов и 1 ассист в лиге.
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Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше