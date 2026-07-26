Эсекиэль Барко: «Меня все устраивает в “Спартаке”. “Ривер Плейт”? Не буду комментировать»

— Ты переходишь в «Ривер Плейт»?
— Не буду комментировать.
— Больше полугода идет история с твоим продлением, что можешь сказать болельщикам?
— Ничего не знаю. Меня все устраивает в «Спартаке». Я рад радовать болельщиков, — сказал Барко.
Хавбек «Спартака» Эсекиэль Барко высказался о своем будущем в московском клубе.
— Ты переходишь в «Ривер Плейт»?
— Не буду комментировать.
— Больше полугода идет история с твоим продлением, что можешь сказать болельщикам?
— Ничего не знаю. Меня все устраивает в «Спартаке». Я рад радовать болельщиков, — сказал Барко.