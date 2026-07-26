Директор «Балтики» о продлении контракта с Талалаевым: «Разговор идет, но дальше не продвинулся»

"Идет разговор, но дальше не продвинулся. Пока просто разговор.
Андрей Викторович — главный тренер футбольного клуба «Балтика». Остальное — наша внутренняя кухня, которую не хотел бы выносить наружу", — сказал Измайлов.
Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о ходе переговоров с тренером калининградцев Андреем Талалаевым о новом соглашении.
"Идет разговор, но дальше не продвинулся. Пока просто разговор.
Андрей Викторович — главный тренер футбольного клуба «Балтика». Остальное — наша внутренняя кухня, которую не хотел бы выносить наружу", — сказал Измайлов.