Сенников о «Локо»: «Воробьев и Баринов — существенные потери. Возможно, на их место придут ребята из академии»

— Думаю, будет что‑то похожее на предыдущие годы. Будет какая‑то небольшая ротация, по Карпукасу есть еще вопросы… Жалко, что ушли Баринов и Воробьев, это существенные потери для команды. На их место, возможно, даже из академии придут ребята. Прошлый сезон хорошо провели Бакаев и Руденко, они очень хорошо прижились в команде. Может, у кого‑то получится так же.