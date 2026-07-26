Сенников о «Локо»: «Воробьев и Баринов — существенные потери. Возможно, на их место придут ребята из академии»

— Ждать ли от «Локомотива» яркого футбола? Батраков не ушел и взял десятый номер.
— Думаю, будет что‑то похожее на предыдущие годы. Будет какая‑то небольшая ротация, по Карпукасу есть еще вопросы… Жалко, что ушли Баринов и Воробьев, это существенные потери для команды. На их место, возможно, даже из академии придут ребята. Прошлый сезон хорошо провели Бакаев и Руденко, они очень хорошо прижились в команде. Может, у кого‑то получится так же.
Десятый номер освободился после ухода Воробьева, это как раз номер позиции, на которой играет Батраков. Это очень значимый номер для «Локомотива», а Батраков — главная звезда клуба.
— Думаете, на этот сезон он останется?
— Если будет хорошее предложение, конечно же, уйдет. Просто пока нет адекватного, нормального предложения от зарубежного клуба.
— Не потеряет ли он мотивацию, не уехав сейчас?
— Куда ему терять? Ему только 21 год. У нас были Измайлов и Билялетдинов, которые в свое время тоже росли и становились только лучше, — сказал бывший футболист «Локомотива».