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«Месси против Ямаля — ожидания были высоки. Финал не самый интересный, но испанцы — молодцы». Подколзин о ЧМ

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин поделился мнением о решающих матчах чемпионата мира по футболу.

Источник: Спортс‘’

Победу на турнире одержала Испания, одолевшая в дополнительное время Аргентину (1:0). В игре за бронзу Англия оказалась сильнее Франции (6:4).

— Следили за чемпионатом мира по футболу? Как вам победа сборной Испании?

— Я, если честно, чуть-чуть расстроился из-за Франции, думал, что она выиграет чемпионат мира, но испанцы — молодцы. Они в полуфинале как хорошо сыграли!

Финал, наверное, не самый интересный был, потому что ожидания высоки были, Месси против Ямаля, но все равно супер, — сказал Подколзин.

Овечкин о финале ЧМ по футболу: «Игра не понравилась, скучная. А так — получил большой заряд эмоций, было классно. Правда, жара там была дикая».