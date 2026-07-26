«Месси против Ямаля — ожидания были высоки. Финал не самый интересный, но испанцы — молодцы». Подколзин о ЧМ

Победу на турнире одержала Испания, одолевшая в дополнительное время Аргентину (1:0). В игре за бронзу Англия оказалась сильнее Франции (6:4).
— Следили за чемпионатом мира по футболу? Как вам победа сборной Испании?
— Я, если честно, чуть-чуть расстроился из-за Франции, думал, что она выиграет чемпионат мира, но испанцы — молодцы. Они в полуфинале как хорошо сыграли!
Финал, наверное, не самый интересный был, потому что ожидания высоки были, Месси против Ямаля, но все равно супер, — сказал Подколзин.
Овечкин о финале ЧМ по футболу: «Игра не понравилась, скучная. А так — получил большой заряд эмоций, было классно. Правда, жара там была дикая».