Эсекиэль Барко: «Финал ЧМ, наверное, последний матч Месси за Аргентину. Он лучший игрок в истории»

«Думаю, матч в финале чемпионата мира с Испанией, наверное, был последним для Месси за сборную. Конечно, все ждут, что Месси, может быть, продолжит. Но я считаю, что он уже сделал достаточно. Он лучший игрок в истории. Конечно, мы все очень расстроены, нам очень жаль. Но, наверное, это был его последний матч», — сказал Барк.