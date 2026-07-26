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Эсекиэль Барко: «Финал ЧМ, наверное, последний матч Месси за Аргентину. Он лучший игрок в истории»

Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко считает, что Лионель Месси больше не сыграет за сборную Аргентины после поражения от Испании в финале чемпионата мира 2026 года.

Источник: Спортс‘’

«Думаю, матч в финале чемпионата мира с Испанией, наверное, был последним для Месси за сборную. Конечно, все ждут, что Месси, может быть, продолжит. Но я считаю, что он уже сделал достаточно. Он лучший игрок в истории. Конечно, мы все очень расстроены, нам очень жаль. Но, наверное, это был его последний матч», — сказал Барк.

В финале чемпионата мира Аргентина уступила Испании со счетом 0:1 после дополнительного времени. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

39-летний Месси провел на турнире восемь матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.