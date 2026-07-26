По данным Arriyadiyah, долги действующего чемпиона Саудовской Аравии превышают 800 млн риалов (около 187 млн евро — Спортс«“). Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), владеющий клубом, принимает меры для выхода из кризиса.
Руководству «Аль-Насра» запретят подписывать игроков и тренеров, если клуб не обеспечит сделки собственными доходами от спонсоров и других источников.
«Да, трансферов не будет, если руководство не обеспечит финансирование за счет доходов клуба», — сообщил источник, близкий к PIF.
Также фонд рассматривает два серьезных предложения о покупке «Аль-Насра», при этом предпочтительным вариантом является частичная продажа клуба.
Несколько игроков «Аль-Насра» Роналду получили неполную зарплату за июнь. Финансовые трудности сказались на подписании легионера на замену Брозовичу.