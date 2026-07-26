Месси подарил игрокам Аргентины наборы для приготовления мате после ЧМ-2026, сообщила девушка Сенеси: «Тут персонализированная чашка, сумка и большой калебас»

Футболистка Келси-Роуз Бауэрс, девушка защитника сборной Аргентины Маркоса Сенеси, показала персонализированный набор для мате, который Месси подарил игрокам национальной команды.
"Мне нужно показать вам кое-что очень классное, вам понравится. Это персонализированная сумка, которую Маркос получил после турнира, и на ней написано его имя.
Это набор для мате, подарок, который Месси сделал всем игрокам. Здесь термос цвета золота, чашка и довольно большой калебас (сосуд для приготовления мате — Спортс«“).
Маркос отдал его мне, чтобы я сохранила его и привезла обратно в Майами. Он также дал мне йербу (листья для заваривания мате — Спортс«“) на случай, если я захочу выпить мате, очень круто.
Этот подарок просто супер", — сказала Бауэрс.