Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ленинградец
0
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
6.50
X
2.95
П2
2.00
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.95
П2
4.95
Футбол. Первая лига
17:00
Торпедо
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.45
П2
4.50
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.33
П2
3.78
Футбол. Первая лига
18:00
Сочи
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.48
П2
3.87
Футбол. Премьер-лига
19:30
Оренбург
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.22
П2
2.97
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.40
П2
2.14
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
4
:
Велес
1
П1
X
П2

Месси подарил игрокам Аргентины наборы для приготовления мате после ЧМ-2026, сообщила девушка Сенеси: «Тут персонализированная чашка, сумка и большой калебас»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарки партнерам по команде после ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Футболистка Келси-Роуз Бауэрс, девушка защитника сборной Аргентины Маркоса Сенеси, показала персонализированный набор для мате, который Месси подарил игрокам национальной команды.

"Мне нужно показать вам кое-что очень классное, вам понравится. Это персонализированная сумка, которую Маркос получил после турнира, и на ней написано его имя.

Это набор для мате, подарок, который Месси сделал всем игрокам. Здесь термос цвета золота, чашка и довольно большой калебас (сосуд для приготовления мате — Спортс«“).

Маркос отдал его мне, чтобы я сохранила его и привезла обратно в Майами. Он также дал мне йербу (листья для заваривания мате — Спортс«“) на случай, если я захочу выпить мате, очень круто.

Этот подарок просто супер", — сказала Бауэрс.