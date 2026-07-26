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Губерниев о Дзюбе: «Ему срочно нужно брать под крыло “Металлист” из Королева. Помогать финансово, быть мотором, играющим тренером. Зарплату платить не надо, Артем сам может клуб содержать»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев предложил Артему Дзюбе стать играющим тренером.

37-летний форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

— Дзюбе я уже сказал, что ему нужно срочно брать под крыло «Металлист» из Королева. Помогать финансово подмосковному футболу. Быть мотором, может, играющим тренером. Опробовать на себе какие‑то истории.

«Металлист» — прекрасная команда, отличные традиции. Генеральный директор — мой близкий друг, он обеспечит Дзюбе максимальную лояльность. Зарплату Артему платить не надо, он сам может клуб содержать. Вперед, Артем! «Металлист» Королев! Наукоград, звездный городок рядом! Это все здорово!

— Не будете скучать по Артему в РПЛ?

— Если он придет в «Металлист», это будет новый виток в карьере Дзюбы. Как говорится, был первым в космосе Гагарин, каким по счету будет Дзюба, — сказал Губерниев.

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