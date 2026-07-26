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Боселли набрал 10 фэнтези-очков с «Рубином». У полузащитника «Краснодара» 1+1

«Краснодар» на выезде одержал волевую победу над «Рубином» (3:1) в 1-м туре чемпионата России-26/27.

Хуан Боселли забил в самом конце 1-го тайма, а затем сделал ассист на Никиту Кривцова. Он есть в составах у 4,21% игроков, за матч Боселли набрал 10 очков в фэнтези-турнире чемпионата России на Спортсе«».

Единственный гол «Рубина» забил Мирлинд Даку (19,12%), у нападающего 8 очков. А голевую передачу на него сделал вратарь Евгений Ставер. Его выбрали 4,3% фэнтези-менеджеров, несмотря на три пропущенных он набрал 5 очков.

Дальше у «Рубина» выездная игра с «Акроном», а у «Краснодара» — домашняя с «Факелом».