Боселли набрал 10 фэнтези-очков с «Рубином». У полузащитника «Краснодара» 1+1

Хуан Боселли забил в самом конце 1-го тайма, а затем сделал ассист на Никиту Кривцова. Он есть в составах у 4,21% игроков, за матч Боселли набрал 10 очков в фэнтези-турнире чемпионата России на Спортсе«».
Единственный гол «Рубина» забил Мирлинд Даку (19,12%), у нападающего 8 очков. А голевую передачу на него сделал вратарь Евгений Ставер. Его выбрали 4,3% фэнтези-менеджеров, несмотря на три пропущенных он набрал 5 очков.
Дальше у «Рубина» выездная игра с «Акроном», а у «Краснодара» — домашняя с «Факелом».