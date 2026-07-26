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«ЧМ и 1-й тур РПЛ показали, что 99% единоборств не требуют медицинского вмешательства. Непонятно, как мы десятилетиями терпели фэйковые забеги врачей и часы потерянного времени». Журавель о новых правилах

Комментатор Тимур Журавель заявил, что доволен новыми правилами, касающимися оказания медицинской помощи игрокам во время матчей.

Источник: Спортс‘’

Согласно обновленным правилам, утвержденным IFAB перед чемпионатом мира, футболист, получающий медицинскую помощь на поле, должен покинуть пределы поля и сможет вернуться в игру только после первой остановки матча, но не менее чем через одну минуту.

"Непонятно, как десятилетиями мы терпели эти фэйковые забеги врачей по полю, тонны заморозки, льющиеся на здоровые ноги футболистов, часы потерянного времени без игры в футбол.

Как показал ЧМ и первый тур РПЛ, 99% единоборств не требуют никакого медицинского вмешательства. Это был самый грандиозный и бесстыдный обман футбола. Остался только один вопрос: почему такое простое нововведение не приняли раньше?" — написал Журавель в своем телеграм-канале.