«ЧМ и 1-й тур РПЛ показали, что 99% единоборств не требуют медицинского вмешательства. Непонятно, как мы десятилетиями терпели фэйковые забеги врачей и часы потерянного времени». Журавель о новых правилах

Как показал ЧМ и первый тур РПЛ, 99% единоборств не требуют никакого медицинского вмешательства. Это был самый грандиозный и бесстыдный обман футбола. Остался только один вопрос: почему такое простое нововведение не приняли раньше?" — написал Журавель в своем телеграм-канале.