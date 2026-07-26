«ПСЖ» отозвал предложение по Диоманде: «Запрашиваемая сумма трансфера и зарплатные требования абсолютно несоразмерны и могут нарушить баланс рынка»

Запрашиваемая сумма за трансфер, а также зарплатные требования были абсолютно несоразмерными и имели такой характер, что могли бы нарушить баланс рынка. «ПСЖ» не намерен отходить от своих принципов строгого финансового управления и сохранения баланса состава.