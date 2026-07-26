Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
5
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ленинградец
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
4
:
Велес
1
П1
X
П2

«ПСЖ» отозвал предложение по Диоманде: «Запрашиваемая сумма трансфера и зарплатные требования абсолютно несоразмерны и могут нарушить баланс рынка»

В «ПСЖ» заявили, что отказались от трансфера Яна Диоманде из «Лепцига», поскольку запрашиваемая сумма за переход и зарплатные требования форварда являются необоснованно завышенными.

Источник: Спортс‘’

Ранее появилась информация, что 19-летний вингер переходит в «Реал» более чем за 100 млн евро.

«Пари Сен-Жермен» официально отозвал предложение и прекратил все переговоры по трансферу Яна Диоманде.

Запрашиваемая сумма за трансфер, а также зарплатные требования были абсолютно несоразмерными и имели такой характер, что могли бы нарушить баланс рынка. «ПСЖ» не намерен отходить от своих принципов строгого финансового управления и сохранения баланса состава.

Действующий двукратный победитель Лиги чемпионов и самый титулованный клуб последних лет, «ПСЖ», не позволит втянуть себя в искусственное повышение трансферных цен или в действия определенных посредников.

Клуб продолжит свою трансферную стратегию спокойно и уверенно, придерживаясь выбранного курса", — приводит заявление парижан журналист Аранча Родригес.