«ПСЖ» отозвал предложение по Диоманде: «Запрашиваемая сумма трансфера и зарплатные требования абсолютно несоразмерны и могут нарушить баланс рынка»

Ранее появилась информация, что 19-летний вингер переходит в «Реал» более чем за 100 млн евро.
«Пари Сен-Жермен» официально отозвал предложение и прекратил все переговоры по трансферу Яна Диоманде.
Запрашиваемая сумма за трансфер, а также зарплатные требования были абсолютно несоразмерными и имели такой характер, что могли бы нарушить баланс рынка. «ПСЖ» не намерен отходить от своих принципов строгого финансового управления и сохранения баланса состава.
Действующий двукратный победитель Лиги чемпионов и самый титулованный клуб последних лет, «ПСЖ», не позволит втянуть себя в искусственное повышение трансферных цен или в действия определенных посредников.
Клуб продолжит свою трансферную стратегию спокойно и уверенно, придерживаясь выбранного курса", — приводит заявление парижан журналист Аранча Родригес.