Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
5
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ленинградец
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
4
:
Велес
1
П1
X
П2

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов о 2:1 с «Ростовом»: «То, что сделали мужики на поле, дорогого стоит. Удаление Савельева — это моя вина, нужно было заменить его после 1-го тайма»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ.

Источник: Спортс‘’

«Оренбург» победил со счетом 2:1, забив дважды в концовке второго тайма — на счету 18-летнего Андрея Касаджикова гол и пас. С 49-й минуты команда играла в меньшинстве после удаления форварда Максима Савельева.

— То, что сделали мужики на поле, дорогого стоит. Нужно порадоваться победе, но проанализировать есть что. На хорошей ноте нужно завершить день, а в понедельник уже начать готовиться к следующей игре.

Удаление — это моя вина, нужно было заменить Савельева после первого тайма. Я видел его желание, старание, видел моменты, где он приносил пользу команде, но, к сожалению, не все получилось, благо замены сыграли.

— Что думаете об игре Касаджикова?

— Мы пытаемся реально оценивать своих футболистов, и раз уж он первый вышел на замену, когда команде нужна была помощь в атаке, это значит, что парень что‑то умеет. Его действия на поле за меня оценит каждый человек, я же могу поздравить его с таким дебютом, — сказал Ахметзянов.