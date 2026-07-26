Тренер «Оренбурга» Ахметзянов о 2:1 с «Ростовом»: «То, что сделали мужики на поле, дорогого стоит. Удаление Савельева — это моя вина, нужно было заменить его после 1-го тайма»

— Мы пытаемся реально оценивать своих футболистов, и раз уж он первый вышел на замену, когда команде нужна была помощь в атаке, это значит, что парень что‑то умеет. Его действия на поле за меня оценит каждый человек, я же могу поздравить его с таким дебютом, — сказал Ахметзянов.