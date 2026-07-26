Альба про 1:2 с «Оренбургом»: «Ростов» не знал, как играть в большинстве при 1:0. Нужно было спокойно побеждать, но эмоции вышли на первый план"

— Потому что мы не знали, как играть матч в большинстве. Когда на табло был счет 1:0 в нашу пользу, мы не понимали, как правильно играть дальше. Понятно, что мы были готовы тактически, знали, как разыгрывать стандарты, но эмоционально мы не сумели правильно перестроиться.