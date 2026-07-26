Альба про 1:2 с «Оренбургом»: «Ростов» не знал, как играть в большинстве при 1:0. Нужно было спокойно побеждать, но эмоции вышли на первый план"

С 49‑й минуты ростовчане играли в большинстве после удаления нападающего хозяев Максима Савельева.
— Почему вы, играя с 49‑й минуты в большинстве, проиграли «Оренбургу»?
— Потому что мы не знали, как играть матч в большинстве. Когда на табло был счет 1:0 в нашу пользу, мы не понимали, как правильно играть дальше. Понятно, что мы были готовы тактически, знали, как разыгрывать стандарты, но эмоционально мы не сумели правильно перестроиться.
Нужно было забивать второй, спокойно побеждать, но эмоции вышли на первый план. Стали проигрывать борьбу, пропустили гол. Первый тайм провели очень хорошо, как и начало второго, но дальше у нас ничего не получилось.
— Чем продиктована замена Сулейманова?
— Он сам попросил замену, почувствовав дискомфорт, — заявил Альба.