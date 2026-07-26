Мальдини может покинуть пост в федерации, если Пирло не назначат в сборную Италии. Паоло обещали, что выбирать тренера будет он

После того, как Пеп Гвардиола отклонил предложение возглавить команду, выбор Мальдини пал на Пирло, которого он считает современным тренером, готовым работать в рамках долгосрочного проекта. По этой причине им были отклонены кандидатуры Роберто Манчини и Антонио Конте.