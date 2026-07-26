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Мальдини может покинуть пост в федерации, если Пирло не назначат в сборную Италии. Паоло обещали, что выбирать тренера будет он

Паоло Мальдини может покинуть пост технического директора Федерации футбола Италии, если Андреа Пирло не назначат главным тренером сборной, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что сотрудничество Пирло с российским букмекером, вызвавшее широкий резонанс в Италии, может повлиять на его соглашение с национальной командой.

По словам источника, эта ситуация стала полной неожиданностью для Мальдини. Паоло оказался не готов к тому, что нефутбольные причины могут оказать влияние на выбор тренера.

Известно, что экс-защитник «Милана» согласился занять пост технического директора, когда получил гарантии, что именно он сможет самостоятельно выбрать нового главного тренера сборной Италии.

После того, как Пеп Гвардиола отклонил предложение возглавить команду, выбор Мальдини пал на Пирло, которого он считает современным тренером, готовым работать в рамках долгосрочного проекта. По этой причине им были отклонены кандидатуры Роберто Манчини и Антонио Конте.

Пирло может не стать тренером сборной Италии — из-за контракта с российским букмекером.