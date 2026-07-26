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Непомнящий о Дзюбе: «Ас футбола, профессор. Не думаю, что он слабее Соболева сейчас. Поразительно, что клубы РПЛ игнорируют Артема»

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий удивился, что ни один клуб РПЛ пока не подписал Артема Дзюбу.

Источник: Спортс‘’

37-летний форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

"Поразительно, что клубы РПЛ игнорируют Артема Дзюбу.

Конечно, он заслужил приглашение в любую команду нашего чемпионата, если посмотреть на его статистику в прошлом сезоне. Понятно, что не в каждом клубе он претендует на место в старте, но для топ-клубов Артем — идеальный запасной.

Дзюба — ас футбола, профессор. Он уже прошел все возможные испытания, все повидал в футболе. Не думаю, что Артем в нынешнем состоянии слабее Соболева. Плохо, что Дзюба до сих пор без клуба. Он может долго набирать форму", — сказал Непомнящий.