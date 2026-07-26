Агент Тюкавина о слухах про «Зенит»: «На заборе хрен знает что напишут — и что, отвечать на все это? Костя — истинный спортсмен. Ультиматумов, демаршей никто делать не собирается»

— Такой же контракт, такая же уверенность определенная была у Соболева, но он сознательно пошел на конфликтные ситуации в «Спартаке», чтобы уйти в «Зенит» с посылом: хочу что-то выиграть, в «Зените» это будет сделать легче. Понятно, что Костя немного другого характера и склада человек, но мы же прекрасно понимаем, что в «Зените» легче будет выиграть трофей, чем сейчас в «Динамо», которое долгое время не выигрывало.