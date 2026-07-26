Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
5
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ленинградец
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
4
:
Велес
1
П1
X
П2

Агент Тюкавина о слухах про «Зенит»: «На заборе хрен знает что напишут — и что, отвечать на все это? Костя — истинный спортсмен. Ультиматумов, демаршей никто делать не собирается»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что слухи о возможном трансфере в «Зенит» не сказываются на профессионализме футболиста.

Источник: Спортс‘’

— Влияют ли на Костю как-то все эти разговоры вокруг него?

— Он настолько уверенный человек, который живет сегодняшним днем, выходит и делает свою работу. У него контракт до 2030 года. Зачем ему суетиться? Перед ним выполняют все обязательства, он вовремя получает зарплату, бонусы. Он психологически очень устойчивый. Тут надо позавидовать надо даже.

Когда вся страна продает, если бы он на каждого реагировал… Или там какой-то Мэддисон или Мендельсон… Это смешно на всю эту хрень там… На заборе напишут хрен знает что — и что, на все это отвечать?

— Такой же контракт, такая же уверенность определенная была у Соболева, но он сознательно пошел на конфликтные ситуации в «Спартаке», чтобы уйти в «Зенит» с посылом: хочу что-то выиграть, в «Зените» это будет сделать легче. Понятно, что Костя немного другого характера и склада человек, но мы же прекрасно понимаем, что в «Зените» легче будет выиграть трофей, чем сейчас в «Динамо», которое долгое время не выигрывало.

— Тут многое зависит от воспитания, от интеллекта. Костя и его отец — истинные спортсмены. Устраивать какие-то забастовки, битье посуды, обижаться на кого-то… Он живет в интересах команды.

Каждый день звонят журналисты и один и тот же вопрос задают, но, по большому счету, это вопросы к руководству «Динамо». К нам какие вопросы? Он ни одной тренировки не пропустил, у него были свои беседы со Шварцем.

Это то же самое, что он сейчас голословно скажет: «Я уверен, что в этом году мы выиграем Кубок и станет чемпионами». Ну, ребят, это же футбол. Понятно, все понимаем возможности «Динамо» и «Зенита». Каких-то ультиматумов, каких-то демаршей никто не собирается делать, — сказал Сафонов в эфире «Коммент.Live».

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше