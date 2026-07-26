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Владимир Познер: «Хотел бы записать интервью с Месси, он говорит по-человечески, с пониманием. Интересно побеседовать и с Роналду, о том, как переход в саудовский клуб повлиял на качество его футбола&raqu

Телеведущий и журналист Владимир Познер признался, что хотел бы взять интервью у Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

"Хотел бы записать интервью с Месси. Потому что это Месси. Даже в 39 лет на чемпионате мире он сыграл решающую роль. Мне кажется, что он хоть и звезда, но совершенно не страдает звездной болезнью. Читал несколько его высказываний. Как-то он говорит по-человечески, с пониманием.

С другой стороны, мне бы было бы интересно побеседовать и с Роналду. Я бы хотел поговорить с ним о том, в какой степени его решение перейти в клуб из Саудовской Аравии и получать там огромные деньги повлияло на качество его футбола. Конечно, на фоне арабских игроков Криштиану выделяется, но это не тот уровень конкуренции. Мне интересно, согласился бы Роналду когда-нибудь на такой разговор, или для него главное — это деньги? Хотя он очень богатый. Чем он руководствовался, когда принимал такое решение? На эту тему с Роналду я бы поговорил", — сказал Познер.

Также журналист признался в отсутствии желания брать интервью у кого-то из российских игроков.

"Чувствую себя неловко, отвечая на этот вопрос, но я абсолютно не смотрю нынешний российский футбол. Совсем. Даже не знаю, кто и как играет. Поэтому не могу сказать, что есть желание с кем-то записать интервью.

Когда-то я был большим фанатом футбола и знал лично много выдающихся игроков. Не скажу, что прям близко, но знал Стрельцова, Яшина, Воронина. Тогда футбол был совсем другим — был сильным. Затем это все потерялось, и я просто перестал смотреть. Я бы взял интервью у кого-то из тех, кто тогда играл. Мне было бы интересно узнать, что произошло с нашим футболом? Это же народный спорт, играли во всех дворах, было Всесоюзное соревнование «Кожаный мяч». Куда это все делось? Должны быть причины такого падения уровня", — добавил Познер.