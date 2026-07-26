Владимир Познер: «Хотел бы записать интервью с Месси, он говорит по-человечески, с пониманием. Интересно побеседовать и с Роналду, о том, как переход в саудовский клуб повлиял на качество его футбола&raqu

С другой стороны, мне бы было бы интересно побеседовать и с Роналду. Я бы хотел поговорить с ним о том, в какой степени его решение перейти в клуб из Саудовской Аравии и получать там огромные деньги повлияло на качество его футбола. Конечно, на фоне арабских игроков Криштиану выделяется, но это не тот уровень конкуренции. Мне интересно, согласился бы Роналду когда-нибудь на такой разговор, или для него главное — это деньги? Хотя он очень богатый. Чем он руководствовался, когда принимал такое решение? На эту тему с Роналду я бы поговорил", — сказал Познер.