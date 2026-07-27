«В Первой лиге нужен ВАР, властям не нужно экономить. Нельзя так судить, мы должны себя уважать». Тренер «Торпедо» Сторожук после 1:1 с «Шинником»

— Александр Александрович, давайте начнем с резюме по прошедшей игре. Вы успели просмотреть спорные эпизоды сразу после ее завершения — ваша оценка.
— Добрый вечер! Не хотелось бы вообще говорить о таких ситуациях. Они не должны влиять на ход встречи. Люди приходят в выходной день получить удовольствие, а не наблюдать за этим. Сложно описать… Скажу только по главному спорному моменту: чистейший пенальти [из-за падения Алексея Каштанова в штрафной «Шинника»] — сам сейчас посмотрел. Я не знаю, как это трактуется.
Резервный судья взял на себя роль контролировать все поле: фол на другой половине, он диктует в наушник, главный арбитр стоит в трех метрах и дает играть дальше. При этом в начале матча был стопроцентный офсайд — тоже сам убедился. Единственный момент во втором тайме у «Шинника» — и он мог стать решающим. И кто бы потом отвечал за это?
Считаю, что нашим вышестоящим властям не нужно экономить — надо вводить ВАР в Первой лиге. Кажется, это не такая большая проблема. Думаю, все клубы с этим согласятся. Судьи молодые, но это не тот чемпионат, где нужно кому-то набираться опыта — мы должны себя уважать. Нас должны судить классифицированные арбитры. Здесь же судья как будто потерялся. Не хотел бы вдаваться в подробности.
Но это отразилось на ходе игры и самом рисунке матча. Нельзя так судить. С этими новыми правилами… Солдатенко берет мяч — уже три [секунды], у них вратарь берет — им дают дойти до центра. Те же ауты… Каждая игра будет порождать новые вопросы, уверен. Но без ВАР мы никуда не продвинемся. Хотя… Если честно, даже статистика показывает, что с ВАР порой ошибок больше. По самой игре: начало получилось каким-то непонятным для нас, пропустили, чуть-чуть «встряхнулись», проснулись. Стандарт опасались, работали — кто-то кого-то заблокировал, это никого не волнует. Это все в пользу бедных, пропустили. Затем полезли отыгрываться, были два хороших момента — рядом пробили. Сделали корректировки, выпустили ярко выраженного форварда Диму Цыпченко, упростили доставку — забили тоже со стандарта. Где-то спешили, не хватило чуть-чуть мысли — там можно было разыгрывать. Подробнее игру разберем на теории и резюмируем более целостно. — Александр Александрович, вы сегодня получили желтую карточку. За что именно — и пообщались ли с судьей после матча?
— С главным судьей я вообще не разговаривал. Диалог был только с резервным арбитром — он сказал, что я вышел на 3 метра за пределы технической зоны. Не за оскорбления, не за что-то еще — просто вышел за границы зоны.
Но понимая и слыша, как резервный каждый момент комментирует в рацию и подсказывает главному судье, как себя вести главному, — а тут я вижу явный фол и ноль реакции — конечно, эмоции. Я тоже живой человек, переживаю за свою команду и ребят. — Главный судья хоть как-то объяснил свои действия после финального свистка?
— Нет. Мне, честно, и не нужно объяснять, — сказал Сторожук.