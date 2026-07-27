«В Первой лиге нужен ВАР, властям не нужно экономить. Нельзя так судить, мы должны себя уважать». Тренер «Торпедо» Сторожук после 1:1 с «Шинником»

Но это отразилось на ходе игры и самом рисунке матча. Нельзя так судить. С этими новыми правилами… Солдатенко берет мяч — уже три [секунды], у них вратарь берет — им дают дойти до центра. Те же ауты… Каждая игра будет порождать новые вопросы, уверен. Но без ВАР мы никуда не продвинемся. Хотя… Если честно, даже статистика показывает, что с ВАР порой ошибок больше. По самой игре: начало получилось каким-то непонятным для нас, пропустили, чуть-чуть «встряхнулись», проснулись. Стандарт опасались, работали — кто-то кого-то заблокировал, это никого не волнует. Это все в пользу бедных, пропустили. Затем полезли отыгрываться, были два хороших момента — рядом пробили. Сделали корректировки, выпустили ярко выраженного форварда Диму Цыпченко, упростили доставку — забили тоже со стандарта. Где-то спешили, не хватило чуть-чуть мысли — там можно было разыгрывать. Подробнее игру разберем на теории и резюмируем более целостно. — Александр Александрович, вы сегодня получили желтую карточку. За что именно — и пообщались ли с судьей после матча?