«Кто не скачет, тот англичанин» скандировали фанаты «Эстудиантеса» перед матчем чемпионата Аргентины — в честь победы сборной над Англией в полуфинале ЧМ

Выход в финал футболисты южноамериканской команды праздновали с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам». По международному статусу Фолклендские острова находятся под управлением Великобритании, однако Аргентина оспаривает права на них — территориальный спор длится с 1833 года, включая вооруженный конфликт 1982 года.