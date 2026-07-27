«Кто не скачет, тот англичанин» скандировали фанаты «Эстудиантеса» перед матчем чемпионата Аргентины — в честь победы сборной над Англией в полуфинале ЧМ

Перед домашним матчем против «Индепендьенте» в 1-м туре аргентинской Примеры болельщики скандировали: «Кто не скачет, тот англичанин».
Напомним, Аргентина обыграла Англию в полуфинале ЧМ-2026 (2:1), но уступила Испании в финальном матче (0:1, доп. время).
Выход в финал футболисты южноамериканской команды праздновали с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам». По международному статусу Фолклендские острова находятся под управлением Великобритании, однако Аргентина оспаривает права на них — территориальный спор длится с 1833 года, включая вооруженный конфликт 1982 года.