Боселли получил перелом носа после удара Рожкова локтем в 1-м тайме матча с «Рубином». Хавбек «Краснодара» забил и сделал ассист и играл до 77-й минуты

«Краснодар» одержал выездную победу со счетом 3:1. На 18-й минуте защитник «Рубина» получил красную карточку за удар локтем в лицо Боселли — арбитр Артем Чистяков удалил Рожкова после просмотра повтора эпизода.
Травма Боселли в данном эпизоде отражена в протоколе матча.
«На 16-й минуте матча в результате игрового единоборства травму получил игрок № 23 команды “Краснодар” Боселли Граф Хуан Мануэль.
Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением. Первая помощь: криотерапия, медикаментозное обезболивание. Записано со слов врача команды «Краснодар» Шахаева Д. В.", — говорится в протоколе.
Боселли был заменен на 77-й минуте матча. В добавленное к 1-му тайму время уругваец сравнял счет, забив прямым ударом со штрафного, а на 53-й минуте отдал голевую передачу на Никиту Кривцова.
«Не судья, а ###### какой‑то». Рожков оскорбил Чистякова после удаления в матче с «Краснодаром».