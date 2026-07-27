Гвардиол продлил контракт с «Сити» до 2031 года. «Реал» интересовался защитником (Фабрицио Романо)

Новое соглашение рассчитано до июня 2031 года. Спортивный директор «горожан» Угу Виана и новый главный тренер Энцо Мареска считают Гвардиола одним из ключевых игроков команды.
Этим летом 24-летним защитником сборной Хорватии интересовался «Реал».
Йошко Гвардиол подписал новый контракт с «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Новое соглашение рассчитано до июня 2031 года. Спортивный директор «горожан» Угу Виана и новый главный тренер Энцо Мареска считают Гвардиола одним из ключевых игроков команды.
Этим летом 24-летним защитником сборной Хорватии интересовался «Реал».