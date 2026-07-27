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Гвардиол продлил контракт с «Сити» до 2031 года. «Реал» интересовался защитником (Фабрицио Романо)

Йошко Гвардиол подписал новый контракт с «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Новое соглашение рассчитано до июня 2031 года. Спортивный директор «горожан» Угу Виана и новый главный тренер Энцо Мареска считают Гвардиола одним из ключевых игроков команды.

Этим летом 24-летним защитником сборной Хорватии интересовался «Реал».