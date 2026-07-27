Энрике из «Зенита» договорился с «Ботафого» о возвращении. Клубы обсуждают обмен на Данило, но хавбек не хочет ехать в Россию

Как сообщает Antenados no Futebol со ссылкой на журналистов Андерсона Мотту и Манела, бразильский клуб уже достиг соглашения с Энрике о возвращении этим летом. Одной из причин, почему Энрике хочет покинуть «Зенит» стало желание беременной жены футболиста вернуться в Бразилию.
При этом обмен Энрике на Данило, который ранее обсуждали «Зенит» и «Ботафого», на данный момент маловероятен, поскольку защитник бразильского клуба не хочет переезжать в Россию.
Несмотря на это, переговоры между сторонами продолжаются, и клуб из Санкт-Петербурга готов увеличить сумму предложения, чтобы попытаться убедить Данило.