Энрике из «Зенита» договорился с «Ботафого» о возвращении. Клубы обсуждают обмен на Данило, но хавбек не хочет ехать в Россию

Как сообщает Antenados no Futebol со ссылкой на журналистов Андерсона Мотту и Манела, бразильский клуб уже достиг соглашения с Энрике о возвращении этим летом. Одной из причин, почему Энрике хочет покинуть «Зенит» стало желание беременной жены футболиста вернуться в Бразилию.