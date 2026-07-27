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Пирло о контракте с Fonbet: «Придавать этому политическое значение, значит, приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал»

Андреа Пирло выступил с заявлением на фоне своего вероятного назначения тренером сборной Италии и критики его контракта с Fonbet.

Источник: Спортс‘’

"В последние дни я с большой печалью наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять пост главного тренера сборной Италии.

Из уважения к организациям, Федерации и всем причастным я до сих пор хранил молчание. Однако считаю своим долгом прояснить некоторые аспекты.

На протяжении всей своей карьеры, сначала как игрок, а теперь как тренер, я всегда действовал в полном соответствии с подписанными контрактами и законами стран, где работал.

Профессиональное сотрудничество, оказавшееся в центре недавнего скандала, возникло в контексте моей карьеры в ОАЭ и ​​носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны.

Я хотел бы поблагодарить Мальдини и Леонардо за оказанные мне уважение и доверие. Знаю об их профессионализме, компетентности и любви, что они всегда проявляли к итальянскому футболу.

Сожалею, что спортивное решение быстро втянули в публичную дискуссию, в результате которой были приписаны несвойственные мне желания и намерения.

Моя любовь к Италии не зависит от должности. Это часть моей истории, моей идентичности, и она всегда будет со мной", — написал Пирло.