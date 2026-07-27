Защитник «Ахмата» Ибишев про 1:1 с «Локо»: «По игре должны были побеждать. Было два-три момента, когда могли забить еще»

"Этот результат воспринимаем негативно. У нас было два-три момента, когда могли забить еще голы. Но мы их не реализовали и сыграли вничью.
Но по игре, на мой взгляд, должны были побеждать", — сказал Ибишев.
Защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев оценил ничью с «Локомотивом» (1:1) в 1-м туре Альфа-Банк РПЛ.
"Этот результат воспринимаем негативно. У нас было два-три момента, когда могли забить еще голы. Но мы их не реализовали и сыграли вничью.
Но по игре, на мой взгляд, должны были побеждать", — сказал Ибишев.