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Вингер «Оренбурга» Касаджиков не будет исполнять танец, если забьет «Зениту»: «Танец с TikTok, для ребят. С “Ростовом” так отпраздновал, чтобы они увидели»

Вингер «Оренбурга» Андрей Касаджиков заявил, что не будет праздновать, если забьет «Зениту».

Источник: Спортс‘’

18-летний воспитанник петербургского клуба высказался после матча 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Ростовом» (2:1), в котором он забил победный гол и сделал ассист.

2 августа в 2-м туре «Оренбург» примет «Зенит», которому принадлежат права на Касаджикова.

— Я много тренировал этот прием: под правую, в дальний угол. Но в этот раз по‑особенному получилось, красиво. Я очень счастлив.

— Можно сказать, что вы готовились к этому голу?

— Конечно, хочу как можно больше забивать.

— Что за танец вы исполнили? Может, увидим его в следующем матче против «Зенита»?

— Нет, не увидите. Танец с TikTok, для ребят. Решил так отпраздновать, чтобы они увидели. Все, думаю, смотрели, переживали. Если они это увидели, то им было очень приятно, — сказал Касаджиков.