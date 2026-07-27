Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
5
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

«Потеря Пруцева даже важнее потери Воробьева, сказал мне один из руководителей “Локо”. Писарев о хавбеке “Спартака”

Ассистент тренера сборной России Николай Писарев высказался о кадровых потерях «Локомотива».

В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

"Бросалось в глаза отсутствие центрального нападающего. Для Руденко это немного не его позиция.

И даже замены. Я посмотрел, кто мог усилить со скамейки, и такого человека не нашлось. Один из руководителей «Локомотива» сказал мне, что потеря Пруцева даже важнее, чем потеря Воробьева", — сказал Писарев.

Хавбек «Спартака» Данил Пруцев выступал за «Локо» в прошлом сезоне на правах аренды, а форвард красно-зеленых Дмитрий Воробьев перешел в межсезонье в «Краснодар».