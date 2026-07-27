«Потеря Пруцева даже важнее потери Воробьева, сказал мне один из руководителей “Локо”. Писарев о хавбеке “Спартака”

В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).
"Бросалось в глаза отсутствие центрального нападающего. Для Руденко это немного не его позиция.
И даже замены. Я посмотрел, кто мог усилить со скамейки, и такого человека не нашлось. Один из руководителей «Локомотива» сказал мне, что потеря Пруцева даже важнее, чем потеря Воробьева", — сказал Писарев.
Хавбек «Спартака» Данил Пруцев выступал за «Локо» в прошлом сезоне на правах аренды, а форвард красно-зеленых Дмитрий Воробьев перешел в межсезонье в «Краснодар».