«Рожкову дадут два матча и два условно». Никитин об удалении защитника «Рубина» за удар локтем в лицо Боселли

"Начнем с того, что это не футбольный эпизод. Игрок казанцев, когда нет мяча, смотрит на оппонента и бьет его локтем, разбивая нос. Это даже не серьезное нарушение, это агрессивное поведение.
Он прекрасно видел игрока и умышленно ударил в лицо локтем. ВАР великолепно вмешался. Думаю, ни у кого нет сомнений, что это агрессия и правильное удаление", — сказал Лапочкин.
Бывший защитник «Уфы» Алексей Никитин считает, что Рожкова дисквалифицируют на два матча.
«Мой прогноз, что ему дадут два матча и два условно», — сказал Никитин.