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«Рожкову дадут два матча и два условно». Никитин об удалении защитника «Рубина» за удар локтем в лицо Боселли

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил удаление защитника «Рубина» Ильи Рожкова в матче 1-го тура Альфа‑Банк РПЛ с «Краснодаром» (1:3) за удар локтем в лицо Хуана Боселли.

"Начнем с того, что это не футбольный эпизод. Игрок казанцев, когда нет мяча, смотрит на оппонента и бьет его локтем, разбивая нос. Это даже не серьезное нарушение, это агрессивное поведение.

Он прекрасно видел игрока и умышленно ударил в лицо локтем. ВАР великолепно вмешался. Думаю, ни у кого нет сомнений, что это агрессия и правильное удаление", — сказал Лапочкин.

Бывший защитник «Уфы» Алексей Никитин считает, что Рожкова дисквалифицируют на два матча.

«Мой прогноз, что ему дадут два матча и два условно», — сказал Никитин.