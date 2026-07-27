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«Спартак» навяжет конкуренцию «Зениту» и готов потрепать ему нервы". Мор о гонке в РПЛ

Эдуард Мор считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство в Альфа-Банк РПЛ.

В 1-м туре нового сезона красно-белые разгромили «Родину» (3:0), а петербургский клуб — «Акрон» (5:0).

Ранее «Зенит» одолел «Спартак» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (1:1, 4:2 по пен.).

«Есть такое ощущение, что “Спартак” навяжет конкуренцию главному фавориту чемпионата — “Зениту”. Красно‑белые готовы потрепать нервы петербургской команде. У команды есть все для этого: наигранный состав, тренер, который очень хорошо справляется.

Конечно, пока в главные фавориты «Спартак» записывать рано, но в целом настрой у болельщиков должен быть позитивным«, — сказал бывший футболист “Спартака”.