«Спартак» навяжет конкуренцию «Зениту» и готов потрепать ему нервы". Мор о гонке в РПЛ

«Есть такое ощущение, что “Спартак” навяжет конкуренцию главному фавориту чемпионата — “Зениту”. Красно‑белые готовы потрепать нервы петербургской команде. У команды есть все для этого: наигранный состав, тренер, который очень хорошо справляется.