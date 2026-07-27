«Ноттингем» предложил 21 млн евро за Рида из «Фейеноорда». Зимой защитником интересовался «Ливерпуль»

«Лесники» готовы заплатить 21 млн евро за 20-летнего нидерландца, который согласен на переход в клуб АПЛ, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
Зимой сообщалось об интересе к Риду со стороны «Ливерпуля».
«Ноттингем Форест» сделал новое предложение о трансфере правого защитника «Фейеноорда» Дживайро Рида.
«Лесники» готовы заплатить 21 млн евро за 20-летнего нидерландца, который согласен на переход в клуб АПЛ, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
Зимой сообщалось об интересе к Риду со стороны «Ливерпуля».