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40-летний Халк прервал безголевую серию из 15 матчей, забив «Гремио». У форварда «Флуминенсе» 2+3 в 14 играх лиги Бразилии

Форвард «Флуминенсе» Халк реализовал пенальти в игре чемпионата Бразилии с «Гремио» (1:1).

40-летний бразилец, известный по выступлениям за «Зенит», прервал 15-матчевую безголевую серию во всех турнирах.

Халк отличился во второй игре за «Флуминенсе», куда он перешел этим летом свободным агентом после 15 лет выступлений за «Атлетико Минейро».

Всего в 14 матчах текущего чемпионата Бразилии на счету нападающего 2 гола и 3 ассиста.

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