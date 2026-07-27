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Дуглас и Энрике, вероятно, сыграют с «Оренбургом». Бразильцы будут тренироваться в общей группе «Зенита»

Игроки «Зенита» защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике, скорее всего, примут участие в гостевом матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Оренбургом».

Игра пройдет 2 августа.

Дуглас и Энрике вернулись в расположение петербургского клуба на прошлой неделе после выступлений в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Ожидается, что на этой неделе футболисты будут заниматься уже в общей группе «Зенита», а одна из тренировок пройдет на искусственном газоне, поскольку против «Оренбурга» придется играть на синтетике.

На сегодняшний день планируется, что Дуглас и Энрике примут участие в матче 2-го тура РПЛ, сообщает Bobsoccer.

Не полетит в Оренбург 18-летний вингер сине-бело-голубых Вадим Шилов, которому пока противопоказана игра на искусственном газоне.