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Мартинс забил 25-й гол за «Спартак» и делит 9-е место среди легионеров с Адриано и Понсе. Рекорд у Промеса — 114 мячей

Мартинс забил 25-й гол за «Спартак» и делит 9-е место среди легионеров.

Источник: Спортс‘’

Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс забил гол в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Родины» (3:0).

Это 25-й мяч 29-летнего игрока сборной Люксембурга за время выступлений в составе красно-белых.

Таким образом, Мартинс вышел на 9-е место среди бомбардиров-легионеров в истории московского клуба, догнав Луиса Адриано и Эсекиэля Понсе.

7−8-е позиции в списке с 27 голами занимают Юра Мовсисян и Йордан Ларссон.

Рекордсмен «Спартака» — Квинси Промес (114 мячей). В топ-3 также входят Веллитон (61) и Робсон (41).