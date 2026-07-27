Мартинс забил 25-й гол за «Спартак» и делит 9-е место среди легионеров с Адриано и Понсе. Рекорд у Промеса — 114 мячей

Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс забил гол в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Родины» (3:0).
Это 25-й мяч 29-летнего игрока сборной Люксембурга за время выступлений в составе красно-белых.
Таким образом, Мартинс вышел на 9-е место среди бомбардиров-легионеров в истории московского клуба, догнав Луиса Адриано и Эсекиэля Понсе.
7−8-е позиции в списке с 27 голами занимают Юра Мовсисян и Йордан Ларссон.
Рекордсмен «Спартака» — Квинси Промес (114 мячей). В топ-3 также входят Веллитон (61) и Робсон (41).