«Перед игрой Месси подошел ко мне, поздравил и все такое. Я слегка удивился, что он говорил по-английски». Играющий в МЛС Морейра из Кабо-Верде о матче с Аргентиной

Команды Аргентины и Кабо-Верде встречались в 1/16 финала ЧМ-2026. Южноамериканская сборная одержала победу со счетом 3:2 в экстра-таймах.
"Это было потрясающе. Я никогда не забуду то, как моя сборная оказалась среди лучших в мире. Я очень горжусь этим. Мы не проиграли ни одной игры [на групповом этапе], и я очень, очень горжусь этим.
Перед игрой все спрашивали: «Как ты думаешь, Месси тебя знает?» Я отвечал: «Да, конечно, мы постоянно играем друг против друга».
Потом Месси подошел ко мне и сказал: «Привет, как дела?» — поздравил и все такое. Он говорил по-английски, так что я был немного удивлен. Все мои товарищи по команде были так взволнованы, и я подумал: «Сосредоточимся на игре!» — сказал Морейра в интервью Apple TV.