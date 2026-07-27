«Перед игрой Месси подошел ко мне, поздравил и все такое. Я слегка удивился, что он говорил по-английски». Играющий в МЛС Морейра из Кабо-Верде о матче с Аргентиной

Потом Месси подошел ко мне и сказал: «Привет, как дела?» — поздравил и все такое. Он говорил по-английски, так что я был немного удивлен. Все мои товарищи по команде были так взволнованы, и я подумал: «Сосредоточимся на игре!» — сказал Морейра в интервью Apple TV.