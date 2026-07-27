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Роналду снимется в сериале о британском футболе, где он будет одним из продюсеров. Анри тоже поучаствует в съемках, Дэмиэн Льюис сыграет роль агента

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду займется созданием сериала о британском футболе, сообщает The Sun.

Источник: Спортс‘’

41-летний футболист станет исполнительным продюсером сериала о вымышленном агенте, роль которого исполнит Дэмиэн Льюис, снимавшийся в сериалах «Миллиарды», «Родина» и «Братья по оружию».

Съемки сериала уже начались. Льюис был замечен на домашнем стадионе футбольного клуба «Барнет» на северо-западе Лондона.

Роналду сам примет участие в съемках, как и бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

Сообщается, что сериал будет носить характер драмы с некоторыми комедийными элементами.

Сериал будет создан студией UR•Marv Studios, которой Роналду руководит вместе с продюсером Мэттью Воном.