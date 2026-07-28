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Угаров о Соболеве: «По габаритам его можно сравнить с Дзюбой, а по тому, как он хромает — с Гарринчей. Лучшим бомбардиром он не станет — даже хорошие партнеры вряд ли помог

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров не верит, что Александр Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ в новом сезоне.

Источник: Спортс‘’

В матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Акрона» (5:0) Соболев сделал дубль.

«Я думаю, он не станет лучшим бомбардиром. Вероятность маленькая. Он забил команде, которая боролась за выживание, и в Суперкубке “Спартаку”. Говорить о том, что он может стать бомбардиром, я не вижу оснований. Оцениваю его уровень как средний.

Соболева можно сравнивать с Дзюбой — по габаритам, по игре головой. А по тому, как он хромает, его можно сравнить с Гарринчей.

За два года в «Зените» Соболев приносил гораздо меньше пользы, чем Дзюба. Даже хорошие партнеры вряд ли ему помогут. У него была вспышка в конце того сезона, но надо смотреть на всем протяжении чемпионата.

Я не верю, что он станет лучшим бомбардиром. Скорее, Тюкавин, Кордоба, если поправится и не уедет", — сказал Угаров.