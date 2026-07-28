Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шэмрок Роверс
2
:
Арарат-Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Хартс
0
:
Штурм
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Целе
2
:
Эгнатия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Динамо З
3
:
Тун
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
2
:
Флориана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:3
ЦСКА 1948
0
:
Спартак Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
5
:
Вардар
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Аполлон
3
:
Дила
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
2DROTS
2
:
Орел
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Линколн
0
:
Мьельбю
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Салют Белгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
КуПС
0
:
Сабах
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анжи
1
:
Нефтяник
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
БоМиК
1
:
Фанком Броук Бойз
2
П1
X
П2

Премьер Великобритании Бернем о ФИФА: «ЧМ — не товар, чтобы его продавать, это величайший турнир в спорте. Футбол принадлежит не инвесторам, а болельщикам»

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем высказался о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира.

"Позвольте сказать об этом совершенно прямо. Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и каждую неделю, в любую погоду, под дождем или солнцем, стоят у кромки поля, поддерживая свои команды.

Чемпионат мира — это не товар. Это величайшее соревнование в мировом спорте, и он никогда никому не принадлежал настолько, чтобы его можно было продать. Называйте эту сделку как угодно, но стоит продать хоть часть — и вы предаете все.

Футбол принадлежит болельщикам. Так было всегда, и так будет всегда", — написал Бернем.