Премьер Великобритании Бернем о ФИФА: «ЧМ — не товар, чтобы его продавать, это величайший турнир в спорте. Футбол принадлежит не инвесторам, а болельщикам»

"Позвольте сказать об этом совершенно прямо. Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и каждую неделю, в любую погоду, под дождем или солнцем, стоят у кромки поля, поддерживая свои команды.
Чемпионат мира — это не товар. Это величайшее соревнование в мировом спорте, и он никогда никому не принадлежал настолько, чтобы его можно было продать. Называйте эту сделку как угодно, но стоит продать хоть часть — и вы предаете все.
Футбол принадлежит болельщикам. Так было всегда, и так будет всегда", — написал Бернем.